Doppio compleanno prestigioso in casa viola: auguri a Pasqual e De Sisti

In casa Fiorentina doppio compleanno prestigioso. Il 13 marzo è un giorno speciale per due colonne della storia viola: si tratta di Manuel Pasqual e Giancarlo De Sisti, leader e capitani che oggi compiono rispettivamente quarantatré e ottantadue anni. Pasqual è il quarto per presenze (356) nella storia della Fiorentina, mentre De Sisti (con 342) è settimo. Entrambi sono stati simboli di un'epoca: il primo è stato il terzino della prima Fiorentina risalita in A dopo il fallimento, centrale sia nel ciclo Prandelli che successivamente; Picchio, dal 1965 al 1974, è stato una delle figure decisive nel secondo scudetto dei viola. Questo il post di auguri della società: