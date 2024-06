DONATI, Saluta Palladino: "Leale e gran professionista"

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'approdo di Raffaele Palladino alla Fiorentina, arrivano anche i saluti di alcuni giocatori del Monza. Tra questi ecco quello via social di Giulio Donati: "Così deve essere questo saluto: ricco di felicità, emozioni, gioia, successi! Come il percorso che abbiamo avuto in queste due bellissime stagioni. Oltre che augurarti il meglio per la tua nuova avventura, un grazie e’ più che doveroso, non solo per quanto hai creduto in me, ma per la grande persona che ho avuto il piacere di conoscere. Sempre leale, sincero e gran professionista. Un forte abbraccio grande Raffa!"