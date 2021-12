DON BELLANDI, Io arcivescovo a Salerno e tifo viola

Don Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, nato a Firenze e tifoso della Fiorentina, racconta la sua fede calcistica: "Io ho visto il secondo Scudetto in tribuna con mio babbo, avevo 8 anni. Sono stato comunque molto contento della promozione della Salernitana, c'è un affetto verso la squadra che mi ricorda quello di Firenze per la Fiorentina, è una città che si riconosce nei colori granata. Il mio idolo attuale è Vlahovic, quello del passato Batistuta".

Tanti ex viola a Salerno: vede mai Ribery?

"Ribery non lo vedo granché in giro, che io sappia sta in costiera: comunque è molto amato. Abbiamo Ranieri della Fiorentina che è una bella sorpresa: arrivato con molto sospetto per quanto successo in passato, si sta garantendo stima perché è tra i pochi che si distingue. Merito anche a Gondo, i suoi gol nella fine della scorsa stagione hanno portato in Serie A la Salernitana".

Ha rapporti con la Fiorentina?

"Avrei avuto un invito ufficiale per esserci sabato ma essendo sotto Natale purtroppo ho altri impegni...".