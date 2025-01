DODO, "Uniti cerchiamo grandi cose". E Kayo commenta...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i vari protagonisti della vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Lazio c'è sicuramente Dodo, il quale era apparso in appanno nelle ultime settimane ma che ieri, complice anche la svolta tattica di Palladino che gli ha permesso di avere tanto campo libero, è ritornato ad essere un moto perpetuo lungo la fascia, in grado di disegnare un perfetto assist per il gol di Beltran del raddoppio. A fine partita, attraverso i propri canali social, il brasiliano ha voluto mandare un messaggio di incitamento alla squadra. "Forza squadra, grande vittoria + 3 punti. Sempre uniti, perché cerchiamo grandi cose", si legge nel post Intagram di Dodo che, tra i vari commenti ricevuti, c'è anche quello di Michael Kayode, fresco di approdo al Brentford. "Assist" accompagnato da un cuore, ha scritto il classe 2004, il quale non ha mai nascosto la stima e l'amicizia fraterna che lo lega al brasiliano.