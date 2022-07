DODO, Saluta e ringrazia lo Shakhtar: il post su IG

Dodo è prossimo a diventare un giocatore della Fiorentina. Il giocatore infatti sul proprio account ufficiale Instagram ha salutato e ringraziato lo Shakhtar Donetsk con questo post e le seguenti parole: "Grazie per questi 4 anni che ho vissuto con voi. Sono felice per il percorso fatto insieme, l'affeto ricevuto e il rispetto mostrato. Vi sarò sempre grato per tutti i momenti speciali passati insieme, grazie a voi sono cresciuto come atleta e come essere umano. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito ad aiutarmi, i miei compagni, la società e lo staff. Con me porterò solo bei ricordi e vi terrò sempre nel mio cuore. Forza Shakhtar e forza Ucraina!"