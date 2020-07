DL SEMPLIFICAZIONI, Via libera nella notte: i dettagli

Dopo una discussione durata più di sei ore, è arrivato nella notte il via libera del Governo al Decreto Semplificazioni (fondamentale per poter sbloccare anche la questione Franchi). Lo riporta l'edizione online del Corriere della Sera, che spiega come il via libera sia stato dato "salvo intese", la formula che viene adottata quando manca un testo definitivo degli articolati che potranno essere riveduti e corretti dal Parlamento prima della pubblicazione. Non si sa ancora quali siano le grandi opere da sbloccare (o meglio, da affidare a commissari nominati con apposito Decreto da qui a fine anno), si sa solo che saranno una cinquantina. Questo perché l'elenco non è stato inserito nel testo del D.L., ma nell’allegato infrastrutture adottato insieme al Programma nazionale di riforma. Il premier Giuseppe Conte ottiene comunque il via libera a quella che considera "la madre di tutte le riforme", poco prima di prendere il suo volo per Lisbona dove ha in programma un incontro con i partner europei. L'approvazione finale del Parlamento arriverà in autunno.