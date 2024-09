DJALO, Affare fatto tra Juve e Porto in prestito secco

FirenzeViola.it

Altra operazione destinata ad andare a segno tra Juventus e Porto: come riferisce TMW, è in via di definizione il passaggio di Tiago Djalo ai lusitani in prestito secco. Dopo l'arrivo a Torino di Francisco Conceicao, si accinge così a chiudersi un altro affare tra i bianconeri e i portoghesi, con Djalo che farà ritorno in terra lusitana dopo l'esperienza di cinque anni allo Sporting Lisbona.