DISTEFANO, Operato alla spalla sinistra. Inizia il recupero

FirenzeViola.it

Tegola per il Frosinone e per il giocatore in prestito dalla Fiorentina Filippo Distefano, vittima di un infortunio nella sconfitta contro la Carrarese che ha inguaiato ulteriormente i ciociari. Questa la nota del club sull'operazione alla spalla per l'attaccante classe 2003: "Frosinone Calcio comunica che in data odierna il calciatore Filippo Distefano è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla sinistra, a seguito della lesione della capsula articolare e infrazione cercine glenoideo. L’intervento, eseguito dal Prof. Di Giacomo presso il Concordia Hospital di Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo.