DIRITTI TV, Offerte troppo basse: nessuna fumata bianca

I diritti sportivi per il campionato di Serie A del prossimo ciclo, da 2024 in poi, restano per ora senza un padrone. L’apertura delle buste durante l’assemblea in via Rosellini non ha portato ad assegnare nessuno dei 24 pacchetti disponibili né a comunicare gli importi (più bassi comunque dei minimi fissati). Finale ampiamente previsto e prevedibile: si andrà avanti con le trattative private, in particolare con Sky, Dazn e Mediaset (per una partita a giornata in chiaro) che inizieranno già prima della fine del mese. Amazon non ha presentato nessuna proposta e non correrà per nessun pacchetto nei prossimi giorni. Il 27 giugno la prossima assemblea. Lo scrive gazzetta.it