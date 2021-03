DIRITTI TV, Blocco anti Dazn replica ai viola &Co.

Continua il botta e riposta dei club sui diritti tv e l'entrata in partita dei fondi di private equity. Dopo che Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona qualche giorno fa avevano chiesto tramite una lettera alla Lega in cui si sosteneva "la necessità di procedere senza indugio all'assegnazione dei diritti audiovisivi" e dunque a Dazn che ha la miglior offerta ed è in competizione con Sky, ecco la risposta delle altre società contrarie.

Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia hanno inffatti replicato, inviando a loro volta una lettera alla Lega Serie A e alle altre società, sul tema dei diritti tv e dell’operazione con i fondi.

Due i punti al centro del contendere: le società chiedono le valutazioni di un perito se Dazn possa coprire l’intero territorio nazionale; la replica sulle accuse di ostruzionismo da parte delle altre società: "Porre in relazione l'assegnazione dei diritti tv e l'operazione fondi è sì una condotta ostruzionistica e dilatoria", si legge nel testo, in cui le società sottolineano anche come le minacce di azioni risarcitorie da parte delle big "sarebbero gravi e fuori luogo in qualsiasi contesto".