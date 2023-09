DIA, Striscione della Curva della Salernitana: "Torna"

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Gli ultras della Salernitana, della curva Sud Siberiano, hanno esposto nella notte un eloquente striscione all'esterno dello stadio Arechi indirizzato a Boulaye Dia: "Il calcio moderno non ha più miti e bandiere. Dia scendi in campo e fai il tuo dovere". La tifoseria granata si sente fortemente tradita da un calciatore osannato, applaudito, sostenuto con un coro personalizzato come non accadeva da anni, idolo delle nuove generazioni e di giovanissimi tifosi e che, rispetto al maledetto dio denaro, si stava tirando indietro al punto da non meritarsi la convocazione per Lecce.

Poi la partenza per il Senegal, l'infortunio, il mancato arrivo a Salerno e la permanenza in Francia per motivi personali al netto di sollecitazioni continue del club. La sensazione è che una piazza con grande dignità come la nostra abbia già voltato pagina. Chissà se un giorno Dia capirà quanto il calore della gente e l'amore dei salernitani abbiano fortemente inciso sul suo rendimento permettendogli di esplodere e di uscire dall'anonimato.