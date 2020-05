DI VAIO, Ibra non l'ho visto in forma. Le trattative...

Marco Di Vaio, capo degli osservatori del Bologna, parla ai microfoni di E'tv del mercato del club, allontanando la possibilità di vedere Ibrahimovic con la maglia rossoblù nella prossima stagione: "In questo momento quello delle trattative è un tema lontano e distante dai nostri pensieri, del resto in giro non c’è molto da vedere. Ibra? Non l'ho visto molto in forma ultimamente e c'è anche l'aspetto economico da considerare".