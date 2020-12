DI GENNARO, Viola, può essere la gara della svolta

Il commentatore sportivo ed ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha parlato s TMW Radio, iniziando dalle nuove voci di mercato su Mandzukic: "Se va all'Osijek vuol dire che è a fine carriera ma sarebbe stato desiderio di molti. Ribery l'aveva sponsorizzato molto... La vittoria strepitosa della Fiorentina di ieri, comunque, non deve far passare in second'ordine il mercato. Potrebbe essere davvero la partita della svolta, e spero che sia così per Prandelli che se lo meriterebbe, però ora non va tralasciato il mercato".