DI GENNARO, Mentalità ok, di chi non si accontenta

Antonio Di Gennaro ha parlato della vittoria della Fiorentina a Genova: "E' stata una vittoria importante per tanti motivi. La partita si è messa subito in discesa anche grazie alla Samp che ha sbagliato molto ma ci sta e una volta in vantaggio la Fiorentina ha sempre cercato di attaccare. Questo significa che c'è la mentalità di non accontentarsi, peccato per il gol finale che ha fatto arrabbiare Iachini. Però la vittoria è stata convincente anche sotto il profilo del gioco. Il merito va anche a Dragowski che nel primo tempo ha fatto una grande parata su Quagliarella. Inoltre ho visto in ripresa anche Pezzella e, espulsione a parte, Badelj, così come trovo fondamentale l'inserimento di Duncan. Aspettando un regista di livello un centrocampista come lui ci voleva.