DI GENNARO, Fonseca sembra solo. Società dia segnali

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" toccando anche il tema dei rigori sbagliati dal Milan. Queste le sue parole: "La società è quella che comanda, poi ci sono allenatore e giocatori. In questo caso Fonseca mi sembra da solo, ma anche lui deve avere più polso. Pulisic deve tirare il rigore e basta, poi non può dire 'Why?' al tecnico. Io pensavo che il derby potesse essere la scintilla positiva, mi sembra che siano tornati ai livelli precedenti e la prospettiva futura non è buona. L'allenatore non è protetto e non ha in mano lo spogliatoio.

La società deve dare degli input, deve dare un segnale che Fonseca è il loro allenatore. Poi ovvio anche lui deve prendere il sopravvento, ma la società deve far capire che sostiene Fonseca. Deve dare dei segnali dopo quanto accaduto a Firenze in campo. A Napoli non c'è bisogno della società, perché ci pensa Conte a metterli in riga. E poi c'è anche un discorso tattico da fare, perchè prende due gol a partita questo Milan".