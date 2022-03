DI CARMINE, Passati i mesi più difficili della carriera

Dopo il successo contro il Brescia, l'attaccante della Cremonese cresciuto nella Fiorentina Samuel Di Carmine ha parlato in sala stampa mostrando tutta la sua soddisfazione per il gol arrivato quasi allo scadere: "Voglio dedicare il gol a mio figlio che oggi compie gli anni, sono felicissimo e ringrazio tutti perché mi hanno sopportato nei mesi più difficili della carriera. Ringrazio anche mister e tifosi che mi hanno aspettato - riporta CuoreGrigiorosso.com -. Ho visto la palla andare e ci ho creduto, poi ho visto Joronen tentennare e ci ho provato. Il Brescia è una squadra rognosa, queste sono partite in cui gli episodi fanno la differenza. Sono arrivato giocando in una certa maniera, non fare la preparazione con una squadra rende difficile inserirsi e ho passato sei mesi davvero strani e ci ho messo più di quanto credessi ad inserirmi".