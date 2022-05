DI CARLO, Cessione Vlahovic manovra straordinaria

Domenico Di Carlo, ex allenatore di Serie A, ha rilasciato dichiarazioni a proposito di vari temi, toccando anche la stagione della Fiorentina e della Sampdoria in vista della partita di lunedì a Marassi. Queste le sue riflessioni: "È chiaro che sia la Samp che la Viola hanno bisogno di vincere e fare punti, ma se i blucerchiati fanno la partita come sanno sarà difficile portare a casa punti per la Fiorentina".

Sulla Fiorentina: "Bisogna fare i complimenti alla società, all'allenatore e ai giocatori, oltre che al pubblico come sempre passionale. Quando si uniscono insieme un allenatore che gioca in modo propositivo, giocatori di qualità altissima come Torreira o Gonzalez, e una piazza che è soddisfatta dal calcio fatto dall'allenatore questo è il risultato, che è straordinario".

Sulla questione Vlahovic e la stagione viola: "Con la cessione di Vlahovic la società ha fatto qualcosa di straordinario: a livello economico ha recuperato un investimento, è riuscita a dare alla squadra giocatori di qualità come Piatek e Cabral e soprattutto ha dimostrato che ci sono situazioni in cui bisogna saper prendere decisioni, e in questo caso la scelta è stata determinante e tutto è andato bene".