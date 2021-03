DE ZERBI, Torino tosto. Dobbiamo credere nell'Europa

Domani andrà in scena il recupero della 24esima giornata di Torino-Sassuolo, rinviata a causa del Covid. Concentrato il tecnico del sassuolo che vuole tornare in corsa per l'Europa: "Vincere a Torino è stato difficile in questi anni, lo sarà domani e lo sarà nei prossimo perché il Torino è una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento del Covid ma prima di questo ci credevano, erano in forma, erano tosti e l'hanno dimostrato contro l'Inter. Sarà una gara difficile. Andremo lì per cercare di vincere, ci servono punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale perché eravamo nelle prime 7. Questo è un argomento che tiriamo fuori tutte le volte ed è difficile scalzare una di queste 7 ma provarci veramente deve essere un obbligo, provarci credendo anche perché il campo dice che qualche punto in più l'avremmo meritato, l'avremmo potuto fare e l'anno scorso nelle ultime 13 abbiamo aumentato i giri e non vedo perché non si possa fare quest'anno