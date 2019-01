DE SISTI, Roma fragile mentalmente. La Fiorentina...

Giancarlo De Sisti, storicamente ribattezzato Picchio e grande doppio ex di Fiorentina e Roma, ha parlato a poche ore dalla partita di Coppa Italia: "Difficile, per tutte e due. La Fiorentina può raggiungere picchi più alti di quanto non ne gliene attribuiscano, mentre la Roma dimostra fragilità mentali, come dimostrato il triplo vantaggio depauperato in casa dell'Atalanta. Si sente l'assenza di De Rossi. Muriel? Ottimo attaccante che rende meglio quando parte da più lontano. Simeone lo vedo stretto in mezzo dalle giocate che fanno il colombiano e Chiesa. Alla Fiorentina manca però una mente pensante a centrocampo".