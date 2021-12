DE SINOPOLI, Stadio al 50%? Riflessione dei club

Il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli ha parlato della capienza degli stadi che tornerà a sorpresa al 50 per cento e sulla possibile reazione della curva Fiesole che in passato, con la capienza ridotta, non è entrata: "Una decisione inattesa, anche alla luce delle parole della sottosegretaria Vezzali. Un tornare indietro sui numeri che non sposta molto circa la lotta contro il virus. Al momento c'è solo una valutazione sulla partecipazione o meno dei club organizzati perché manca ancora il dispositivo del decreto, la disposizione a scacchiera o meno... Il pubblico di una partita di calcio è diversa perché va per partecipare, il calcio è partecipazione, aggregazione, stare distanti non è più stadio. Che poi c'è l'incongruenza della trasferta a Cagliari: sull'aereo accanto a chiunque, allo stadio distanti. E' una decisione che andrà presa velocemente visto che il 6 si gioca, o i club riescono a svolgere la loro attività come negli ultimi due mesi oppure non lo fanno. Ma bisogna capire come muoversi al netto delle disposizioni, perché abbiamo comprato il mini abbonamento, molti hanno già acquistato il biglietto per Cagliari, abbiamo avuto insomma delle spese... Sono molte le valutazioni ma la programmazione di certe gare di sera o di lunedì scoraggiano l'afflusso comunque. Nelle cinque maggiori leghe ci sono 5 modi di gestire l'ingresso negli stadi, che ne penso? In alcuni casi come in Francia o si ha il coraggio di chiuderli o non ha senso, ma solo se servisse. Se la pandemia deve passare attraverso gli impianti sportivi c'è da ripensarla"