DE SANTIS, Alvarez del River l'ideale per il dopo Vlahovic

Intervenuto per parlare dei possibili movimenti della Fiorentina, l'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha consigliato ai viola un profilo del campionato argentino come alternativa a Dusan Vlahovic, ovvero Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate: "Per la Fiorentina Julian Alvarez sarebbe un giocatore di primissimo piano: è un attaccante forte, giovane, tecnicamente dotato e abile nell'attacco alla profondità; non ha le doti fisiche di Vlahovic perché è più esile fisicamente, per questo può giocare anche da seconda punta. Certo che per queste sue caratteristiche l'argentino ha diversi club alla finestra, ma la Fiorentina potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il River Plate e la presenza di Burdisso. Se anticiperà le altre concorrenti, potrebbe portarlo via per una cifra che si aggira intorno ai 15-18 milioni, visto che il mercato argentino ha sofferto molto la crisi post-Covid e che quindi i club hanno bisogno di vendere".