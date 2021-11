DE SANTIS, Alvarez a quelle cifre deve essere preso

Lorenzo De Santis, agente di mercato, è stato raggiunto dai microfoni di MilanNews.it per parlare di Julian Alvarez, profilo che interessa al club rossonero: "Per il Milan potrebbe essere un profilo molto utile, anche nell'ottica di rinnovare il reparto attaccanti, dato che Ibrahimovic e Giroud sono un po' in là con l'età. Il Milan, sempre attento alle opportunità e alle occasioni di mercato, potrebbe farsi avanti e chiudere l'operazione. Parlo di opportunità perché è un giocatore che costa 20 milioni di euro di clausola, aggiungiamoci le imposte al 24%, sono circa 25 milioni se uno vuole pagare per intero la clausola. Poi uno può trattare, spezzare in più parti il pagamento, ma comunque è un giocatore che, a queste cifre e con questi numeri, è un affare per chi lo compra. Anche la Fiorentina avrebbe un grande giovamento da un giocatore che potrebbe fare la seconda punta e che più gioca vicino all'area e meglio è".