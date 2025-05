De Rossi: "Gasperini a Roma? Spero di giocarci contro, chissà...", indizio sul futuro?

vedi letture

L'ex allenatore della Roma Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di SkySport da Monaco di Baviera prima della finale di Champions League, in programma stasera alle 21:00 all'Allianz Arena, tra Inter e Psg. Queste le sue parole su Gian Piero Gasperini, ormai vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dei giallorossi, con un indizio sul suo futuo: "Se sarà confermato come nuovo tecnico, allora non si può discutere. Se arriviamo a discutere un allenatore come lui non possiamo più parlare di calcio. Lui, con il tempo che ha avuto a disposizione, ha fatto cose incredibili. Spero di giocarci contro, chissà...".