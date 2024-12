DE ROON, Abbiamo pensato tutti a Bove, ora sta meglio

FirenzeViola.it

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la vittoria conquistata in casa della Roma dedicando subito un pensiero a Bove: "Bove sta meglio, abbiamo pensato tutti a lui e volevo cominciare con questo. Non parliamo di Scudetto ma di partita in partita. Vogliamo continuare così, la squadra credere negli obiettivi e nel suo modo di giocare. Anche qui a Roma la partita è stata difficile ma la vittoria alla fine ci da tanta carica”

Come si sente ad essere premiato dalla sua Bergamo?

“Sono onorato di ricevere un riconoscimento dalla città di Bergamo. Questo mi dà affetto e mi fa emozionare. Il legame con la città e i tifosi è qualcosa di speciale. Questa benemerenza è qualcosa di enorme e devo preparare il discorso”