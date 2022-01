DE MAGISTRIS, Caso Vlahovic gestito male: beffa

Gianni De Magistris, leggenda della pallanuoto italiana e noto tifoso della Fiorentina, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per commentare l’addio di Dusan Vlahovic ai viola: “Avevamo il meglio in casa e andava valorizzato… Firenze ancora beffata. Dopo annate deludenti c’era già chi poteva sognare. La società? Anche da loro la gestione poteva essere migliore, non ci può fidare di un ragazzo giovane, consigliato da professionisti che guardano al profitto. La dirigenza è stata brava a ottenere il massimo, ma non si è pensato al dopo, al progetto”.