De La Fuente ci crede: "Finché la matematica lo permette, dobbiamo credere alla Champions"

Al termine del grande successo per 3-1 contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente celebra così la vittoria delle sue ragazze ai microfoni ufficiali del club: "L'avevamo detto in settimana: continuiamo a crederci fino a che la matematica non ci condanna (sulle possibilità di andare in Champions League, ndr). Volevamo arrivare a giocarci in questa Poule la possibilità di Europa fino alle ultime partite, sapevamo che eravamo lontani ma ora siamo più vicini. Mancano poche partite dove possiamo solo vincere, ma con questo approccio e questa voglia possiamo costruire questi successi, come oggi".

Conclude: "Le vittorie si costruiscono in settimana col lavoro, oggi ci dà stimolo per andare avanti. Da qui alla fine non possiamo mollare un centimetro, c'è qualche rammarico per qualche punto che abbiamo lasciato ma ora pensiamo alla prossima partita. Dobbiamo essere sempre quello che siamo stati oggi".