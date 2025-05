Daniele Galloppa: "A livello umano mi porto dentro tantissimo. Sono orgoglioso dei ragazzi"

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa si è espresso così ai microfoni ufficiali del club gigliato al termine della finale scudetto persa per 3-0 contro l'Inter: "Mi porto dentro tantissimo a livello umano di questi ragazzi e di questa stagione. Siamo cresciuti insieme. Tanti di loro li ho presi a 15-16 anni e adesso sono quasi uomini. Siamo cresciuti sia come persone che come squadra. Mi sento più ricco. Ho dato tanto e ho ricevuto tanto. Sono orgoglioso di loro. Dispiace perché sarebbe stato l'epilogo perfetto la vittoria. Volevamo scrivere la storia e purtroppo non ci siamo riusciti".

Sconfitta troppo pesante per come si è svolta la gara? Cosa può insegnare?

"Le sconfitte fanno male ma fa parte del calcio e della vita. La sconfitta alla lunga ci stava ma credo che la gara sia girata sugli episodi. In due tre situazioni potevamo pareggiare. Il risultato è un po' troppo rotondo perché il primo tempo è stato equilibrato. E niente, fa parte del calcio. Si vince e si perde, l'importante è continuare ad andare avanti".