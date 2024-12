DALLA TURCHIA, Viola su Gabri Veiga ma Villarreal in pole

FirenzeViola.it

Dalla Turchia arriva un altro nome di mercato legato alla Fiorentina. I viola sarebbero alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa giocare come esterno e, oltre al nome di Sebastian Szymański, è emerso nelle ultime ore anche quello di Gabri Veiga. Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato turco Ekrem Konur, gli uomini di mercato gigliati starebbero monitorando il talentino spagnolo dell'Al-Ahli. Su di lui ci sarebbe però un forte interesse del Villarreal, che si sarebbe già mosso per riportarlo in patria. Tra le pretendenti anche Atletico Madrid, Napoli e Tottenham.