DALLA TURCHIA, Amrabat è nel mirino del Galatasaray

Dalla Turchia sono sicuri. Il Galatasaray è molto vicino a Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta il portale Fanatik, la squadra turca ha individuato nel centrocampista marocchino il primo rinforzo del prossimo mercato. Si attende la decisione del Manchester United sull'esercizio dell'opzione di acquisto per completare l'affare, ma con ogni probabilità questo non avverrà.

Una volta che Amrabat sarà tornato a Firenze, come ha detto anche lo stesso Daniele Pradè ieri in conferenza, prenderà in considerazione altre offerte dato che il suo intento non è quello di rimanere in viola. Ed ecco che a quel punto il Galatasaray proverà ad affondare il colpo.