DALLA TURCHIA, Altay su Sottil. Chiesto in prestito

Occhi dalla Turchia su Riccardo Sottil. Come scrive il portale turco aspor.com, l'Altay vuole il giovane esterno della Fiorentina. La dirigenza si sarebbe già mossa e avrebbe inviato una lettera di interesse al club viola. Il giocatore piacerebbe al tecnico dell'Altay, Mustafa Denizli, che vuole rinforzare il reparto offensivo della sua squadra e per questo ha chiesto in prestito Sottil, contattandolo direttamente.