DALLA SPAGNA, Il Valencia preme per Pezzella. Lui...

Continuano i rumors sul fronte German Pezzella: secondo quanto riporta Radio Marca, il Valencia sta insistendo sul capitano della Fiorentina, che avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare nella Liga. L'operazione - spiegano dalla Spagna - potrebbe essere agevolata dall'arrivo in viola di Martinez Quarta, anche se - come raccontato oggi su FV (LEGGI QUI) - l'arrivo in viola del centrale del River potrebbe essere posticipata a gennaio.