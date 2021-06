DALLA SPAGNA, Guedes: servono almeno 30 mln

Il portale spagnolo eldesmarque.com ha fatto il punto della situazione a proposito dell'esterno portoghese del Valencia Gonçalo Guedes, che la Fiorentina starebbe cercando in vista della prossima stagione: nell’articolo si legge come Guedes lascerà sicuramente il Valencia in caso di un un’offerta interessante ma la cifra in questione non dovrà essere inferiore ai 30 milioni di euro. Le pretendenti sul conto dell'esterno oltretutto non sono poche: oltre ai viola hanno già manifestato il proprio interesse il Villareal e il Siviglia, per non parlare della Premier League dove l'agente del calciatore (Jorge Mendes) ha ottimi uffici.