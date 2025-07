Dalla Spagna accostano la Fiorentina a Barrenechea. Ma il Valencia vuole tenerlo

vedi letture

Dalla Spagna rilanciano il nome di Enzo Barrenechea per il mercato della Fiorentina. Lo fa il giornalista Hector Gomez, vicino alle vicende del Valencia dove proprio il centrocampista ha giocato nell'ultima stagione. Sulle tracce dell'argentino ci sarebbero i viola come Benfica e Porto, anche se al momento l'opzione più accreditata resta la permanenza del classe 2001 al Valencia, dopo la buona annata appena andata in archivio. Da capire eventuali sviluppi sul giocatore, attorno al quale si muove il mercato.