Occhi della Fiorentina su Mady Camara. Secondo quanto riporta il portale greco sport24.gr, i viola continuano ad avere in cima alla propria lista di interesse il centrocampista guineano dell'Olympiakos. Il classe '97 nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti principali per il suo club arrivando a segnare 7 gol e fornire 5 assist in 51 presenze.