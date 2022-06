DALLA GERMANIA, I viola in corsa per Omar Alderete

Omar Alderete è attualmente in prestito dall'Hertha Berlino al Valencia. Gli spagnoli vorrebbero mantenere il difensore 25enne ma ora, secondo le informazioni raccolte da Kicker, anche la Fiorentina è entrata in corsa mostrando interesse per il paraguaiano. Alderete nell’ultima stagione in Spagna ha raccolto 34 presenze più 2 gol e ha un valore di mercato che si aggira sui 10 milioni di euro.