DALLA GERMANIA, Gonzalez viola entro 48h

Anche Sky in Germania conferma le notizie rimbalzate nel tardo pomeriggio dall'Argentina a proposito dell'ormai prossimo approdo alla Fiorentina di Nico Gonzalez dallo Stoccarda. Secondo l'emittente, l'esterno offensivo arriverà a Firenze per 23 milioni di parte fissa e 4 di bonus. È stato lo stesso giocatore a preferire la Serie A alla Premier League, non convinto dalla destinazione Brighton. Le parti sono ottimiste e la chiusura dell'affare dovrebbe arrivar entro le prossime 48 ore.

Nico González from @VfB is now close to a move to Fiorentina! Only details are missing.



The fee will be 23m€ plus 4m€ bonus payments.



All parties are optimistic to seal the deal in the next 48 hours #TransferUpdate pic.twitter.com/dsSnEk2MUu