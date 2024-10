DALL'ISLANDA, Le reazioni degli avvocati alla sentenza

© foto di giacomo.galassi

Dall'Islanda arrivano le prime reazioni ufficiali alla sentenza che ha dichiarato innocente il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson. Visir.is riporta le dichiarazioni dell'avvocato difensore di Gudmundsson, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, che ha detto: "Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato, e anche quello giusto. Accogliamo con favore questo risultato". Vilhjálmur aggiunge anche che il ragionamento della corte è lungo più di venti pagine e si afferma che la dichiarazione di Albert era credibile: "Dubito che la decisione possa essere impugnata in base al ragionamento della corte. È stata una decisione sbagliata da parte del Procuratore di Stato riprendere in esame il caso di Albert".

A queste parole è arrivata anche la reazione di Eva B. Helgadóttir, l'avvocato della donna che ha querelato Albert, che ad un'agenzia di stampa ha affermato: "La decisione del tribunale non cambia l'esperienza della vittima di questa serata né il rapporto con l'imputato. Non voglio descrivere il risultato come deludente. È difficile per la vittima intraprendere la strada legale. Penso che la vittima abbia mostrato forza. Se il caso dovesse essere impugnato, ciò sarebbe coerente con la precedente decisione del Procuratore dello Stato".