DALL'INGHILTERRA, Viola su Ferguson del Brighton

La Fiorentina secondo quanto riportato da TEAMtalk sembra essere interessata a Evan Ferguson. L’attaccante scozzese, attualmente in forza al Brighton, potrebbe trovare un nuovo sbocco nel calcio italiano grazie alla disponibilità del club inglese a valutare diverse formule di trasferimento. Anche il Genoa osserva con attenzione la situazione di Ferguson, ma i liguri sembrano orientati a rimandare eventuali mosse al mercato estivo. Questo approccio potrebbe concedere un vantaggio alla Fiorentina, che, invece, potrebbe cercare di accelerare i tempi per assicurarsi il giovane talento già nella finestra di mercato invernale.

Secondo il portale inflese del Brighton è pronto a considerare diverse modalità per il trasferimento di Ferguson, un elemento che potrebbe agevolare una trattativa con i club interessati. Con le sue caratteristiche tecniche e fisiche, Evan Ferguson potrebbe rappresentare un’aggiunta preziosa per la Fiorentina, alla ricerca di rinforzi offensivi in grado di completare il proprio reparto avanzato.