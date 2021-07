DAL PINO, Stadi pieni ma serve il Green-Pass

In occasione della cerimonia di compliazione dei calendari, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino si è espresso positivamente sulla possibilità di aprire gli stadi già dalla prima giornata del prossimo campionato: "Il calcio è davvero importante sia per il punto di vista economico che sociale. L'Europeo vinto porterà un incremento economico importante, ma il valore sociale è qualcosa di cui dobbiamo tener conto allo stesso modo. Quando parliamo di potenziali stadi pieni e le richieste fatte parliamo di qualcosa importante per il paese. Vogliamo gli stadi pieni col green-pass, in modo da incentivare anche la campagna vaccinale che sta procedendo comunque bene. La richiesta di avere il 100% di capienza negli stadi per noi è economicamente e socialmente importante"