DAINELLI, Domani allo stadio. DV? Entusiasmo c'è

Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina, ha parlato dei temi relativi alla società viola partendo dal suo prossimo ritiro dal calcio giocato: "Ho superato i miei sogni da bambino: se per 18 anni riesci a stare in Serie A e arrivi a giocare fino a 40 anni, è davvero inaspettato. Ora cerco di godermi le vacanze, poi mi piacerebbe provare qualcosa da dirigente. Fiorentina-Genoa? Penso che sarò allo stadio domani sera. Sono stato quasi 7 anni a Firenze e la Fiorentina è la mia squadra del cuore. Anche al Genoa sono stato bene, ma se devo scegliere tra una delle due, punto assolutamente sui viola. La Fiorentina ha avuto un'annata strana e complicata, perché fino a un paio di mesi fa era a lottare per l'Europa League. Poi c'è stato un calo psicologico e forse il fatto di non credere più in questo obiettivo ha fatto calare la tensione. Il clima a Firenze? Ora c'è contestazione e malumore e questo con il passare della stagione è andato peggiorando. Per quest'ultima partita così importante i fiorentini hanno risposto alla grande e ci sarà lo stadio esaurito. Nel momento in cui sono stato io alla Fiorentina c'erano entusiasmo e ambizioni, ma non penso che negli ultimi anni siano passate. Ciclicamente ci sono anche annate sfortunate e negative come si è dimostrata questa".