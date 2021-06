DA SPEZIA, Platek infastiditi da Commisso. Italiano...

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport originario di La Spezia, ha parlato della trattativa per Vincenzo Italiano dal punto di vista dei liguri: "I Platek sono indispettiti dal comportamento dell'allenatore, ma anche da quello di Commisso che non li ha mai contattati direttamente. Alla fine comunque si troverà una soluzione anche perché Italiano ha rotto con l'ambiente e sarebbe difficile riproporlo in panchina. I Platek ne fanno una questione di principio, non so se una contropartita può sbloccare la situazione".