Da Napoli: allerta massima ultras a Firenze. C'entra anche un gemellaggio

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, l'attesa per la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli è alta, ma lo è altrettanto il livello di allerta delle forze dell'ordine per prevenire qualsiasi incidente tra le due tifoserie. Tra i fattori di rischio maggiori ci sarebbe anche il forte gemellaggio tra gli ultras della Fiorentina e quelli dell'Hellas Verona, da sempre acerrimi rivali della tifoseria organizzata partenopea.

Proprio in questi giorni sono arrivate le prime conseguenze giudiziarie per un episodio di violenza avvenuto lo scorso 23 maggio, quando 21 ultras veronesi sono stati denunciati per aver aggredito alcune famiglie napoletane che stavano festeggiando la vittoria dello scudetto all'esterno di una pizzeria di Verona. La Curva A e Curva B del Napoli hanno annunciato la propria assenza in trasferta a Firenze ma non per questo l'allerta per le forze dell'ordine è stata abbassata.