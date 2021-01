D'AVERSA, Napoli forte, ha fatto 6 gol alla Fiorentina

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli si è così espresso sulla partita: "Contro la Sampdoria abbiamo visto in video le situazioni create e subite, la differenza sta nella determinazione che alla fine ti porta a ottenere un risultato positivo o meno. La nostra autostima non è al massimo, dobbiamo uscire da questa situazione. Dobbiamo resettare tutto perché le negatività puoi portartele in campo. Domani affrontiamo una squadra forte, che dieci giorni fa ha fatto sei gol alla Fiorentina. Ragioniamo su questo, le partite proibitive sul campo possono dire il contrario. Non mi interessano le difficoltà, dobbiamo andare in campo al 100%".