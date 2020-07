CVC, Punta la A: fondo da 21,3 miliardi: entro 24/7...

I diritti tv della Serie A sono finiti sotto l'attenzione della società CVC. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, è stata aperta una trattativa con la Lega Serie A con l'intermediazione di un advisore finanziario, ovvero Lazard. L'ottavo fondo della società, lanciato in questi giorni, ha raggiunto sottoscrizioni per il totale di 21,3 miliardi, ben oltre i 17 miliardi posti come obiettivo. Eventuali prime proposte da parte dei fondi per i diritti tv sono attese entro il 24 luglio.