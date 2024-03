CURVA ATALANTA, Tessera tifoso a Firenze: vergogna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una «scelta vergognosa» che richiede come risposta il «dare la carica» alla squadra «oltre ogni restrizione». La Curva Nord dell'Atalanta ha diffuso via internet e nei gruppi whatsapp dei tifosi un volantino a firma «1907» in cui protesta per l'obbligo della tessera del tifoso disposto anche per la semifinale di andata di Coppa Italia del prossimo 3 aprile in casa della Fiorentina. Annunciato, per converso, il sostegno ai giocatori al campo d'allenamento il prossimo 1 aprile, dando appuntamento a tutti: «Noi ragazzi della Curva invitiamo tutto il popolo atalantino a Zingonia, il giorno di Pasquetta, per assistere all'allenamento delle 15.30 e dare la carica alla squadra», si legge.

Contestata, insomma, la decisione di associare la disponibilità dei biglietti del «Franchi» al possesso della Dea Card, che la Curva Nord ha sempre rifiutato saltando di conseguenza molte trasferte: «Anche questa volta, per la semifinale di Coppa Italia contro i viola, è stata introdotto l'obbligo di fidelity card, una scelta vergognosa! - spiega il comunicato-volantino -. Il calcio è di tutti, passione e aggregazione! Portiamo la nostra squadra alla vittoria!»