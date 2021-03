CUOGHI, Milan, ora c'è ansia: contro i viola vietato...

Stefano Cuoghi analizza la situazione del Milan dopo il ko della squadra di Pioli contro il Napoli: "E' chiaro" - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex calciatore rossonero - "che in chiave Champions ora un po' di preoccupazione c'è visto che il vantaggio si sta assottigliando. Ieri era importante non perdere. Il Napoli ha giocato una buona partita, per il Milan si stanno facendo sentire le tante assenze come fu per il Napoli qualche tempo fa. Le sopporti per un tempo limitato, alla lunga paghi. Pareva, dopo il pari a Manchester, che non fosse un problema ma può andarti bene una volta o due. Col Manchester parti da un risultato positivo però con il rientro di Rashford sarà molto più pericoloso. E' una gara da giocare senza speculare. Domenica c'è la Fiorentina che sta giocando buone gare e il Milan non può permettersi di perdere terreno".