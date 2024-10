CT UNDER 21, Felice che Comuzzo stia giocando bene

FirenzeViola.it

“Sono felice che giocatori come Comuzzo stiano giocando, che lo stiano facendo bene, e si stanno ritagliando uno spazio importante per la loro crescita". A dirlo è stato il CT dell'Italia Under 21 Carmine Nunziata alla vigilia della sfida in programma domani a Trieste fra Italia e Repubblica d’Irlanda, valida per le qualificazioni ad Euro 2025. Queste le parole riportate da Italpress: "Questo vale per lui, per Palestra, tutti giocatori giovani, del 2005, che stanno trovando continuità di impiego in campo, un qualcosa di fondamentale per la loro crescita”.