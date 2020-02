CRUCIANI, Se non basta il VAR allora chiamiamo l'ONU

Il giornalista Giuseppe Cruciani ha così parlato a Radio 24 delle polemiche di Rocco Commisso dopo Juventus-Fiorentina: "L'arbitro è anche andato a rivedere il rigore. Se non basta neanche quello, allora chiamate l'ONU! Il secondo rigore non c'è per me, ma per adesso dico che Commisso ha interpretato il sentire della tifoseria, come un presidente vecchia maniera anche se è americano. La Fiorentina però non ha perso per colpa dell'arbitro".