CRUCIANI, I viola mi incuriosiscono. Su Jovic dico...

Giuseppe Cruciani, celebre conduttore radiofonico de 'La Zanzara' su Radio 24, a margine del Vip Master a Milano Marittima è intervenuto al microfono di TuttoMercatoWeb.com per parlare anche di Fiorentina: "I viola mi incuriosiscono molto, perché hanno un gioco e hanno preso calciatori importanti. Potrebbero essere la sorpresa nella lotta per la Champions. Jovic? Non gioca a pallone da un paio d'anni, per cui è un punto interrogativo".