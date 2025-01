CROCI, Il 2010 che si ispira a Neymar e fa 2 gol a partita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

In casa Fiorentina c'è un talento dell'Under 15 di Enrico Cristiani pronto ad esplodere. Si tratta di Federico Croci, attaccante della Fiorentina classe 2010 che finora ha realizzato 22 reti in 11 apparizioni. Il ragazzo ha parlato ai microfoni della FIGC: "Sono cresciuto con il pallone tra i piedi e sogno da sempre di diventare un calciatore. Mi ispiro a Neymar e studio Sottil, entrambi mi piacciono molto, perché sono due esterni di sinistra che rientrano sul destro, come piace fare a me.

Le tante reti siglate finora? Sinceramente non me lo aspettavo. Più andiamo avanti, più sarà difficile segnare. Voglio fare il massimo per ripagare la fiducia del Mister, della società e dei miei compagni. Punto a vincere il campionato insieme ai miei compagni, oltre a migliorarmi allenamento dopo allenamento e partita dopo partita".